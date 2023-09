Condò: «Inter tre volte più veloce delle altre! E nei derby un dato curioso»

Condò commenta in maniera più che positiva la grande vittoria dell’Inter contro il Milan. Il noto giornalista, presente dagli studi di Sky Sport, ricorda un dato interessante negli ultimi derby in favore dei nerazzurri.

VELOCITÀ TRIPLA – Paolo Condò ha parlato così del derby vinto dai nerazzurri: «L’Inter va a una velocità tre volte quella degli altri, ricorda un po’ il Napoli della passata stagione. Un dato curioso riguarda l’episodio positivo di inizio partita in favore dell’Inter, ogni derby il campo sembra essere in pendenza per i nerazzurri. La buona notizia per il Milan è che questo confronto non si giocherà per diversi mesi, così avrà modo di crescere».