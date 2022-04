Condò: «Inter di nuovo la più forte ma Inzaghi non l’allenatore migliore»

Paolo Condò, a Sky Sport, si è concentrato sulla stagione di Inzaghi all’Inter e sul momento della squadra nerazzurra. Sul miglior tecnico però ha altre idee

PERCORSO − Condò sulla stagione di Inzaghi all’Inter: «Inzaghi ha superato tutta la prima fase del post Conte, non era facile. Ci siamo accorti che inizialmente erano Napoli e Milan a scappare. E’ riuscito a ridisegnare la squadra. Il calendario asimmetrico lo ha messo in difficoltà, ha avuto da gennaio a marzo tutte avversarie difficili. Si parla adesso di calendario facile dell’Inter proprio perché le ha affrontate già tutte quelle forti. Mi ha colpito in negativo l’assenza di reazione dopo il Derby, per certi versi tamponata con la vittoria di Liverpool. Ha pagato dopo, ora sta tornando ad essere la squadra più forte. Il più bravo allenatore è stato Italiano».