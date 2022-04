Serie A, dopo Inter e Milan oggi il sabato di Pasqua con sei partite

In Serie A la vetta della classifica per Pasqua si è già definita ieri, con le vittorie di Inter e Milan. Saranno però sei le partite nel ricco sabato di campionato, a partire dalle 12.30.

Cagliari-Sassuolo sabato 16 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Sampdoria-Salernitana sabato 16 aprile ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Udinese-Empoli sabato 16 aprile ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Venezia sabato 16 aprile ore 16.30 – diretta streaming DAZN

Juventus-Bologna sabato 16 aprile ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Lazio-Torino sabato 16 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Napoli-Roma lunedì 18 aprile ore 19 – diretta streaming DAZN

Atalanta-Verona lunedì 18 aprile ore 21 – diretta streaming DAZN

Spezia-Inter 1-3 31′ Brozovic, 73′ Lautaro Martinez, 88′ Maggiore (S), 93′ Sanchez

Milan-Genoa 2-0 11′ Rafael Leao, 87′ Messias

CLASSIFICA SERIE A

Milan 71 °

Inter 69

Napoli 66

Juventus 62

Roma 57

Lazio 55

Fiorentina 53 *

Atalanta 51 *

Sassuolo 46

Verona 45

Torino 39 *

Bologna 37 *

Udinese 36 *

Empoli 34

Spezia 33 °

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia 22 *

Genoa 22 °

Salernitana 16 **

° una partita in più

* una partita in meno

** due partite in meno