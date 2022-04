Di Marzio: «Inter, eredità pesante per Inzaghi e situazione destabilizzante»

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato il percorso di Simone Inzaghi all’Inter. Il giornalista ha ragionato sia sull’eredità lasciata da Conte che sulla situazione di partenza

EREDITÀ PESANTE − Di Marzio ragiona sul percorso di Inzaghi all’Inter: «Al di là di come finisce la stagione, però credo che Inzaghi abbia fatto bene all’Inter. Ha avuto un’eredità importante come quella di Conte e una situazione destabilizzante con gli addii di Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Ha dato grandi certezze, si poteva fare meglio però in quel caso sarebbero dei giudizi troppo riduttivi al risultato finale. Ha passato il turno in Champions League, ha vinto la Supercoppa Italiana. La stagione di Inzaghi possiamo dire che è positiva».