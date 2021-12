Condò: «Inter, con il Chelsea secondo siamo 3 contro 3 al sorteggio»

L’Inter non potrà affrontare il Chelsea negli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Lukaku è infatti arrivata seconda alle spalle della Juventus nel Gruppo H (vedi articolo). Secondo il giornalista Condò, ospite negli studi di Sky Sport, è un’ottima notizia per i nerazzurri.

SORTEGGIO – Paolo Condò considera positivo per l’Inter il secondo posto del Chelsea nel gruppo della Juventus in Champions League: «L’Inter si vede togliere una delle squadre che potrebbero vincere la Champions League, il Chelsea ovviamente lo riteniamo capace e questa sparirà. Quindi adesso nell’urna per l’Inter ci sono tre squadre molto dure che sono Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco, e tre squadre con le quali potranno giocarsela, che sono la squadra che vincerà il Gruppo G, il Manchester United che è più alla portata e l’Ajax. Siamo tre contro tre, perché non potranno affrontare la Juventus e il Real Madrid che era nel suo gruppo».