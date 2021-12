Esposito, si avvicina il ritorno in campo: «Sono tornato dopo tre mesi!»

Esposito ha recuperato dal lungo infortunio che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco ed è pronto a riprendere il proprio posto nell’attacco del Basilea. Sui propri social, il giovane in prestito dall’Inter comunica la buona notizia.

RECUPERO – Sebastiano Esposito è finalmente pronto a tornare in campo. Il giovane attaccante in prestito dall’Inter, dopo una lunga assenza per un infortunio muscolare, sta ritrovando la forma migliore e sembra destinato a tornare presto a disposizione del Basilea già dalle prossime partite. Il club svizzero sarà impegnato già domani nel match di Europa Conference League contro il Qarabag. Attraverso il proprio profilo Instagram, il classe 2002 annuncia il suo ritorno in grande stile: “Sono tornato dopo tre mesi”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Sebastiano Esposito