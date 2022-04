Compagnoni: «Inter, Lautaro Martinez meglio con Lukaku! Con il regista…»

Compagnoni analizza l’attacco dell’Inter, che contro il Verona non avrà lo squalificato Lautaro Martinez. Il giornalista di Sky Sport, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, commenta proprio l’attaccante argentino, passato dal fare coppia con Lukaku a Dzeko

ATTACCO (RI)ASSORTITO – L’attacco dell’Inter cambierà obbligatoriamente in vista di Inter-Hellas Verona (vedi aggiornamento) ma Maurizio Compagnoni non si esalta per la coppia prevista: «Su Lautaro Martinez il dibattito è sempre aperto perché è un giocatore che, a livello realizzativo, ha dei passaggi a vuoto quando fatica a trovare il gol. Ma poi a fine stagione a livello realizzativo è sempre ottimo. Anche adesso mi pare sia già a 15 gol in Serie A (in realtà 14, ndr – vedi classifica cannonieri). Segna ma non ha continuità. Per come gioca l’Inter, credo che Lautaro Martinez fosse più a suo agio con Romelu Lukaku anziché con Edin Dzeko, ma per un fatto di posizioni in campo. Con Dzeko, è Lautaro Martinez la prima punta. Che può fare anche il bosniaco, ma non lo ama particolarmente. Perché Dzeko è un regista offensivo e così Lautaro Martinez rimane al centro dell’attacco. Lukaku, invece, faceva da solo il lavoro sporco. Aprendo più spazi per Lautaro Martinez. A me piace più la coppia Dzeko-Lautaro Martinez che Dzeko con Joaquin Correa, comunque. La prima è un’ottima coppia, non sono male assortiti. Lukaku-Lautaro Martinez era il top, ma anche questa non è male…». Questo il parere di Compagnoni sull’attacco nerazzurro.