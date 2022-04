Sala su stadio Inter e Milan: «Non voglio replicare! Ecco la mia proposta»

Inter e Milan in settimana si sono esposte sulla possibilità di guardare anche fuori da Milano per il progetto del nuovo stadio (vedi articolo). Il sindaco di Milano, Beppe Sala, non replica direttamente ai club ma propone un dibattito pubblico. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da calcioefinanza.it

NUOVA PROPOSTA – Inter e Milan qualche giorno fa hanno lanciato l’ennesimo messaggio al Comune di Milano per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio. Il sindaco meneghino, Beppe Sala, propone un nuovo step: «A questo punto, al di là del dibattito pubblico, sarebbe utilissimo fare un confronto pubblico tra l’amministrazione comunale, le squadre, i comitati. Non voglio replicare, non è utile continuare a parlare singolarmente a tutti. Quello che può spiacere è che i cittadini hanno sempre informazioni univoche. Io non fuggirei a un confronto pubblico, ma anzi solleciterei la possibilità di farlo perché se ci mettiamo tutti di fronte alla città, ognuno continua a dire la sua, ma dal dibattito i cittadini possono trarre beneficio. Non lo stiamo ancora facendo ma senza polemiche vorrei che potessimo farlo adesso che inizia il dibattito pubblico».