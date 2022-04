Sanchez sfida (solo) Inzaghi, perché con l’Inter è difficile: ecco i piani – SM

Sanchez vuole ritagliarsi spazio da protagonista in questo finale di stagione in maglia Inter. Il primo appuntamento utile è in arrivo. Inzaghi non ha ancora deciso come completare l’attacco. Come ripreso da Sport Mediaset, il cileno punta a invertire le gerarchie

ULTIME OCCASIONI – Il calciomercato e il calcio giocato non vanno di pari passo. Almeno non per Alexis Sanchez, che forse non riuscirà a convincere entro fine stagione la dirigenza dell’Inter (vedi articolo). Troppo difficile, troppo tardi. Ma l’attaccante cileno in queste ore vuole far cambiare idea almeno a Simone Inzaghi sulla formazione da schierare nel weekend. Contro l’Hellas Verona l’unico dubbio di Inzaghi riguarda il sostituito di Lautaro Martinez, squalificato. Il ballottaggio è tra Sanchez e Joaquin Correa, che – secondo Sport Mediaset – è ancora leggermente favorito per partire dal 1′. Sanchez riuscirà a far cambiare le carte in tavola a Inzaghi in vista di Inter-Verona di domani? Intanto arrivano conferme sul rientro di Stefan de Vrij (vedi articolo).