De Vrij recuperato ma Inzaghi è costretto a cambiare l’11 titolare dell’Inter – SM

De Vrij torna a disposizione dell’Inter in vista del prossimo impegno in Serie A ma Inzaghi è comunque costretto a mettere mano alla sua formazione. Come riportato da Sport Mediaset, a quanto pare sta per riscoccare l’ora del giustiziere gialloblù all’andata

DOPPIA MODIFICA – Le buone notizie ad Appiano Gentile arrivano dagli infortunati, ormai ex. Dopo l’imprescindibile Marcelo Brozovic, tornato parzialmente a Torino, è il turno di Stefan de Vrij, che adesso è completamente recuperato. Come assicurato da Sport Mediaset, l’olandese tornerà titolare al centro della difesa contro l’Hellas Verona a San Siro (vedi novità). Ma non sarà l’unica modifica che farà Simone Inzaghi (vedi articolo) nella prossima uscita stagionale. Il tecnico nerazzurro sarà costretto a cambiare l’undici titolare della sua Inter a prescindere dal rientro – importante ma facoltativo – di de Vrij in difesa. Il grande escluso di Inter-Verona sarà Lautaro Martinez, squalificato e quindi da sostituire. La modifica obbligata di Inzaghi riguarda l’attacco. E tutto porta verso la titolarità di Joaquin Correa, protagonista dell’andata proprio al debutto in maglia Inter a Verona. Con l’uscita di Danilo D’Ambrosio (in panchina) e Lautaro Martinez, l’Inter anti-Verona si presenterà con due undicesimi diversi rispetto a Juventus-Inter. Torna de Vrij dal 1′ ma occhio soprattutto a Correa. Saranno solo due le novità di Inzaghi nel prossimo weekend?