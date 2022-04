Raspadori, sprint Juventus senza sconti: l’incastro con l’Inter si chiama Dybala

Raspadori probabilmente non coronerà il sogno di vestire la maglia nerazzurra. L’attaccante del Sassuolo sembra destinato alla Juventus, che necessita di investire sull’erede di Dybala dopo l’addio estivo a parametro zero già annunciato. E ciò può giocare a favore delle nuove strategie dell’Inter in attacco, dove il sogno argentino è sempre vivo

SCAMBIO DI RUOLI – Da tempo il nome di Giacomo Raspadori è sul taccuino dell’Inter ma la destinazione Milano adesso si allontana. Il classe 2000 del Sassuolo è in cima alla lista della Juventus per il post-Paulo Dybala, che a sua volta è il sogno nerazzurro (vedi articolo). Raspadori è la prima scelta bianconera in attacco per rimpiazzare l’argentino in uscita a parametro zero. Ed è proprio la dirigenza neroverde a spalancare le porte per il matrimonio Raspadori-Juventus. La base d’asta, come per qualsiasi gioiello del Sassuolo, è fissata a 30 milioni di euro non trattabili. La società neroverde non fa sconti né per Raspadori né per gli altri talenti su cui l’Inter cercherà l’affondo (il centrocampista Davide Frattesi e l’attaccante Gianluca Scamacca, ndr). L’eventualmente investimento della Juventus su Raspadori come post-Dybala e non da parte dell’Inter come alter ego di Lautaro Martinez può essere significativo. Forse la coesistenza di Dybala e Lautaro Martinez in maglia nerazzurra non è poi così impossibile, soprattutto grazie alla carta jolly chiamata Alexis Sanchez (vedi focus). In attesa di novità più concrete da Sassuolo, ovvio…