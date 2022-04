Gosens, buon sangue tutt’altro che non mente: la testa al servizio dell’Inter

Gosens non è un calciatore qualsiasi. E questo spiegherebbe già l’importante investimento economico fatto dall’Inter a gennaio. Andando oltre l’atleta, ciò che al momento stupisce positivamente è l’uomo immerso nel mondo del calcio con piena coscienza. Non da tutti

EVOLUZIONE PALLONARA – Il calcio negli ultimi anni si è trasformato in filosofia. Ne parliamo tutti i giorni, affermando l’esistenza di diverse correnti di pensiero. Che non sono altro che idee applicate al gioco del pallone in una visione del calcio che va oltre le regole codificate. E le ovvietà. Un esempio fresco è la singolare svolta cholista di Simone Inzaghi (vedi editoriale). Per chi ha voglia di uscire fuori dagli schemi, che sappiamo essere un limite. Ma il calcio è anche psicologia, oggi. Una dimostrazione è data da Robin Gosens (vedi dichiarazioni), che da calciatore dell’Inter finora ha potuto fare poco in campo. Fuori, invece, le lezioni date attraverso azioni e parole sono diverse. E meritano più di una riflessione. Non tutti i calciatori sono solo calciatori. O semplici calciatori.

Buon sangue e soprattutto buona mente

DOTT. GOSENS – Entrare “Nella mente di Gosens”, come fatto da Tommaso Naccari per il magazine digitale Outpump, non deve essere affatto un’esperienza banale. L’intervista dell’esterno tedesco dell’Inter si apre con la seguente citazione: «Ho iniziato a studiare perché mi affascina capire come funziona la mente. Non solo la mia. Il mondo del calcio mette in contatto persone con culture diversissime. In uno spogliatoio puoi trovare gente da ogni parte del mondo. Anche qui all’Inter rappresenteremo più di sette o otto nazioni. Poi, ovviamente, c’è una grossa fetta di comprensione individuale. Quando c’è la testa, le prestazioni in campo sono molto più facili. Quando sei preoccupato, anche per cose che non riguardano il calcio giocato, le tue performance ne risentono. Io volevo capire da che cosa dipende stare bene in campo o stare meno bene in campo». Attribuire oggi un virgolettato simile a un calciatore fa impressione. Abituati alle solite dichiarazioni sulla falsariga del “ora in avanti sono tutte finali”, Gosens sembra quasi un alieno.

MR. ROBIN – Tutta la maturità di Gosens viene fuori parlando della differenza tra la crescita in un settore giovanile professionistico o meno, come nel suo caso. La squadra davanti al singolo. In un certo senso, l’uomo davanti al calciatore. L’uomo libero di maturare con i suoi tempi davanti al calciatore ingabbiato negli schemi obbligati. E non si parla di tattica, assolutamente. Quella si allena. Come la tecnica, ma anche la parte atletica e fisica. Si allena anche la mente, ma spesso ce lo si dimentica. Soprattutto in Italia. La psicologia applicata agli sport di squadra, specie se a questi livelli, deve ancora fare dei passi in avanti. Si parla spesso di giovani talenti – venduti mediaticamente come futuri fenomeni nei vivai nazionali – che poi non riescono a sbocciare nel calcio professionistico. Il bug del sistema è tutto lì. È la testa che va allenata maggiormente. Il Dott. Gosens fuori dal campo ci spiega come migliorare nella mente. In attesa di Mr. Robin, che anche sul campo da gioco avrà modo di far apprezzare tutte le sue qualità in maglia Inter.