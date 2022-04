Vecino non unico a fare spazio: l’Inter ne saluta 3, solita suggestione – SM

Vecino è fuori dal progetto tecnico nerazzurro ed è ormai scontato il suo addio a fine stagione. Non sarà l’unico a salutare l’Inter per poi poter fare mercato, però. Come riportato da Sport Mediaset, il taglio di ben tre sudamericani è praticamente certo

ESUBERI SUDAMERICANI – Oltre al delicato tema rinnovi con la formula 1+1 (vedi articolo), il compito della dirigenza dell’Inter è sfoltire la rosa. Ovviamente alla voce esuberi. Solo dopo si penserà al mercato in entrata. E la suggestione più golosa resta Paulo Dybala a parametro zero. Chi verrà lasciato andare è Matias Vecino, per cui non è previsto il rinnovo. Il centrocampista uruguayano darà l’addio a parametro zero. Come confermato da Sport Mediaset, lo stesso vale per i cileni, a cui verrà riconosciuta la buonuscita prevista. La partenza di Arturo Vidal a centrocampo e Alexis Sanchez in attacco permetterà all’Inter di tagliare ulteriormente i propri costi. E fare spazio in rosa. Forse così la suggestione Dybala può diventare realtà. L’addio dei tre sudamericani darà più margine di manovra all’Inter sul mercato in entrata. Vecino, Vidal e Sanchez a un passo dall’addio.