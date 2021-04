Compagnoni: «Crescita Inter impressionante, un solo pericolo»

Maurizio Compagnoni, ospite questo pomeriggio negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter impegnata domani contro il Sassuolo e della lotta scudetto che vede i nerazzurri saldamente in vetta alla classifica

LA CRESCITA DI BASTONI – Compagnoni parla della crescita di Alessandro Bastoni, una delle colonne dell’Inter, che domani sarà assente per squalifica: «Bastoni ha dimostrato quanto sia importante anche in impostazione. Il cross da dove nasce il gol di Lukaku è un cross bellissimo, da terzino fluidificante. Lui è un predestinato già dai tempi dell’Atalanta. Arrivato all’Inter ha continuato il suo percorso. Non ha patito il passaggio da giovanissimo che poteva inibirlo»

SANCHEZ CON GRINTA – Compagnoni parla di Alexis Sanchez, riserva preziosa per Antonio Conte: «Ero a Bologna e ho apprezzato la garra con cui è entrato in campo in Sanchez. Il suo curriculum fa paura, ma ha capito che è un’alternativa di lusso e il suo atteggiamento è apprezzabile. Il suo rendimento ogni volta che Conte lo chiama in causa è da ampia sufficienza con punte di eccellenza»

L’ATTEGGIAMENTO – Compagnoni parla dell’atteggiamento dell’Inter: «Al di là della partita io credo che dipenderà dall’atteggiamento dell’Inter che sta benissimo mentalmente. Scende in campo con la certezza che la partita la risolve. E’ una situazione diversa dalle ultime partite contro il Sassuolo, la crescita mentale. In questo momento l’Inter ha una sicurezza impressionante. Il Sassuolo di sabato non basta per fare risultato contro l’Inter. L’unico pericolo è che, nonostante un martello come Conte, i giocatori si sentano già lo scudetto cucito addosso. Le avversarie hanno di fatto mollato e Conte starà martellando i suoi, ma ci sta che si considerino già campioni»