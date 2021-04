Per Bruno Longhi l’Inter, con un altro allenatore, non avrebbe ottenuto i risultati che sta avendo con Conte. Il giornalista, ospite di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, esalta il tecnico nerazzurro: ecco le sue parole.

VINCENTE – Bruno Longhi ritiene non ci si debba soffermare sul fatto che Antonio Conte renda al massimo solo quando ha una singola competizione da gestire: «Se andiamo a rispolverare la storia di ogni allenatore ci sono i momenti di gloria e i momenti di polvere. Conte sta ottenendo dei risultati sicuramente importanti, dallo scudetto con la Juventus a quello al Chelsea, sino a quello che ora sta vincendo all’Inter. Ora viene enfatizzato perché l’Inter ha messo un divario importante tra sé e chi insegue, mentre prima era inseguitrice. Conte sa che sta facendo rendere i suoi giocatori molto di più di quanto avrebbero reso con un altro allenatore: questo è quello che conta. Far lavorare al meglio la sua squadra è un merito che non si può disconoscere a lui».