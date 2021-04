Colonnese: «L’Inter vede lo scudetto, sfrutta le sue qualità»

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, è stato ospite oggi del pomeriggio di “Sky Sport” dove ha parlato dell’Inter che domani giocherà il recupero contro il Sassuolo

SANCHEZ DECISIVO – Colonnese parla di Alexis Sanchez che potrebbe essere titolare domani: «Nel momento in cui ha trovato continuità di condizione fisica, Sanchez è tornato ad essere il giocatore decisivo visto in passato. Avere un’alternativa di questo spessore è un’arma in più per l’Inter. E’ un’alternativa che è un attaccante titolarissimo e quando entra fa la differenza. Ha velocità, gol, aiuta in fase difensiva. E’ un calciatore molto utile e se dovesse farlo giocare domani sarebbe la dimostrazione che Conte vuole valorizzare i giocatori che ha e meritano la titolarità se c’è necessità»

DA SASSUOLO A SASSUOLO – Colonnese parla della sfida di domani contro il Sassuolo ricordando che la svolta dell’Inter potrebbe essere stata proprio la sfida d’andata contro la squadra di De Zerbi: «L’Inter di quest’anno è partita dall’andata col Sassuolo. Dopo l’eliminazione in Champions è andata a Sassuolo e ha cambiato modo di giocare, sempre con lo stesso schema, però più bassa, e ha trovato continuità di risultati. Penso che in casa contro il Sassuolo l’Inter ha sempre fatto ottime partite, ma poi ha avuto cali di concentrazione fatali ed è quello che non sta facendo nell’ultimo periodo. L’Inter quando è andata in vantaggio ha sempre coperto bene poi quando si difende in 11 con la fisicità dei suoi difensori diventa difficile da battere. La partita di domani sera sarà una partita che l’Inter studierà bene e cercherà di evitare il fraseggio di De Zerbi»

LA FORZA DELL’INTER – Colonnese parla della forza della squadra nerazzurra: «L’Inter vede lo scudetto vicino. Si vede una squadra molto corta, coriacea, difficile che lasci occasioni limpide. E’ una squadra che prima pensava all’estetica, voleva cercare di fare le triangolazioni. Ora è diventata concreta, sfrutta le qualità dei suoi giocatori, è una squadra costante»