Colonnese: «Juventus-Inter sarà combattuta. Inzaghi ben integrato»

Dalla sentitissima Juventus-Inter di domenica prossima alla crescita di Inzaghi e della squadra. Il pensiero dell’ex nerazzurro Colonnese intervenuto su Radio Sportiva.

PARTITA APERTA – Francesco Colonnese, dopo aver detto la sua sulla difesa dell’Inter, parla anche dell’allenatore e delle sensazioni in vista della sfida contro la Juventus: «Che sensazioni ho per domenica? Juventus-Inter, che partita! Sarà importantissima, si gioca il primato: l’Inter è prima, la Juventus seconda. C’è grande rivalità. Dopo la sosta è sempre difficile dire chi arriverà meglio o peggio. La squadra di Allegri gioca in casa ma ha un po’ di assenze, soprattutto in mezzo al campo. Però sicuramente venderà cara la pelle. Juventus-Inter sarà una partita molto aperta e combattuta. Difficile prevedere chi potrà spuntarla. Sono molto scaramantico quindi dico che la favorita per lo scudetto è la Juventus. Però l’Inter è forte, sono scaramantico ma molto realista. È la squadra più forte che c’è fra tutte, ha un organico super, un allenatore che adesso ha conosciuto bene l’ambiente. Inzaghi si è immedesimato ed è seguito da tutta la squadra. Il gruppo è forte, ha eliminato forse i giocatori che l’anno scorso pensava non potessero essere felicissimi se non venivano scelti per non destabilizzare il gruppo. Invece quest’anno si vede che non c’è mai una polemica, l’Inter sta vincendo sempre, gioca bene ed è una squadra forte. Pronostico? Se chiedi a me da interista mi auguro Juventus-Inter la vincano i nerazzurri però non sarà semplice».