Colonnese: «Acerbi, tutti me ne parlano bene. Darmian soldatino!»

L’ex difensore nerazzurro Francesco Colonnese analizza la difesa dell’Inter, che fra pochi giorni dovrà contrastare l’attacco della Juventus. L’ospite di Radio Sportiva si focalizza su Acerbi e Darmian.

LEADER – Francesco Colonnese spiega qual è l’opinione che l’ambiente Inter ha dei suoi difensori, anche in vista della sfida contro la Juventus: «L’assenza di Alessandro Bastoni può pesare ma l’Inter dietro ha delle alternative valida. Non avrà lui e Benjamin Pavard ma avrà Francesco Acerbi che ha sorpreso tutti ed ormai è diventato il leader di questa squadra. Ha un Stefan De Vrij che quest’anno è diventato un giocatore solido ed è tornato ad essere forte come quando l’Inter lo ha acquistato. E ha Matteo Darmian che è una garanzia. Quindi dietro l’Inter è forte. Acerbi è un giocatore molto intelligente, in questo calcio in cui conta tanto la fisicità lui invece gioca con grande intelligenza. Non è velocissimo ma sembra più veloce degli altri perché è sempre ben messo col corpo e sa come muoversi. Acerbi è un giocatore che dimostra che invecchiando diventa molto più bravo. Poi è un leader, me ne parlano tutti bene. È un ragazzo serio e ha sorpreso tutti, anche me. Darmian è un altro soldatino veramente super, sa far tutti i ruoli e fa anche gol. Loro due sono una spanna sopra gli altri».