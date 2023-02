Colonnese: «Inter-Udinese equilibrata. Col Porto no favoriti, loro ostici»

A parlare del momento dell’Inter un ex nerazzurro come Francesco Colonnese. L’ex difensore ha detto la sua sia sulla gara di questa sera contro l’Udinese che contro il Porto in Champions League. Le sue parole a Sportitalia.it

RENDIMENTO − Colonnese spiega così l”andamento dei nerazzurri contro le squadre medio-piccole: «L’Inter ha perso troppi punti contro le squadre piccole, spesso è mancata quella concentrazione necessaria contro determinate formazioni. I nerazzurri hanno la rosa più forte del campionato, insieme alla Juventus: devono dimostrarlo in ogni occasione, senza sottovalutare alcuna partita. La gara contro l’Udinese sarà equilibrata, l’Udinese è una squadra fisica e veloce. Serve molta concentrazione, queste partite le vinci solo così».

CHAMPIONS LEAGUE − Poi Colonnese si esprime sulla gara di mercoledì: «L’Inter non è favorita con il Porto, i portoghesi sono ostici, allenata benissimo. I nerazzurri devono capire che sarà una partita complicata, sicuramente è una squadra pronta per questa competizione».