Inter-Udinese, Sottil si affida a Beto e Pereyra! Un solo ballottaggio – SM

Inter-Udinese è in programma questa sera alle 20:45. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Sottil dovrebbe optare per Beto in attacco con Pereyra a supporto

SCELTE – Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Udinese. Secondo quanto riferito da SportMediaset, Sottil dovrebbe optare per il “solito” 3-5-1-1 con Pereyra verso la conferma sulla trequarti alle spalle di Beto unica punta. A centrocampo Walace, Samardzic sicuri del posto, con Arslan e Lovric che si giocano una maglia da titolare. Sugli esterni Ehizibue a destra ed Udogie a sinistra. In difesa, di fronte a Silvestri, pronti Becao, Bijiol e Perez.