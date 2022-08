Colonnese: «Acerbi? Non ho apprezzato una cosa! Gosens non brillante»

Francesco Colonnese, nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter, vittoriosa a San Siro contro lo Spezia

PERCORSO – Francesco Colonnese parla a proposito dell’Inter, reduce da un rotondo successo contro lo Spezia: «L’Inter ha fatto un’ottima gara, dopo la partita difficile col Lecce, i nerazzurri hanno dominato e non sono mai andati in difficoltà. Sta tornando ad essere la squadra del primo periodo dello scorso anno, dove giocava un gran calcio. Lu-La? Non solo, gli attaccanti prendono sempre le prime pagine, ma l’Inter ha giocato molto bene sulle fasce. Nel 3-5-2 se non hai giocatori che saltano l’uomo non puoi farlo bene. L’Inter da quanto ha iniziato a portar Dimarco più alto. L’Inter aveva due stantuffi, Dumfries e Dimarco, i nerazzurri hanno necessità di calciatori sulle fasce per allargare il campo».

INDIETRO – Colonnese parla a proposito di Gosens e del dualismo con Dimarco: «Gosens? La verità è che il tedesco ci aveva abituato all’Atalanta ad essere molto forte in fase offensiva. Non è brillantissimo, ci vorrà del tempo ed Inzaghi glie lo darà. In questo momento la sensazione che abbiamo tutti, io in particolare, è che il tecnico faccia bene a far giocare Dimarco: dà più sicurezza e più gamba. È un ragazzo che si è conquistato il ruolo, da più certezze. Acerbi? Non mi è piaciuta la sua risata quando l’Inter si giocava lo scudetto col Milan. Da calciatore dico che si può sbagliare. Se dovesse arrivare all’Inter e fare bene i tifosi si dimenticheranno».