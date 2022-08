Gosens al momento viene dopo Dimarco: una sensazione post Perisic

Gosens non si è ancora inserito del tutto negli schemi di Inzaghi che al momento infatti sembra preferire Dimarco. A penalizzare il tedesco al momento è la miglior condizione fisica del compagno italiano. Riuscirà a scalare posizioni?

ALTERNANZA – Robin Gosens lavora sodo per recuperare la miglior condizione fisica e inserirsi in pianta stabile nell’undici di Simone Inzaghi. Al momento non è così perché il tecnico nerazzurro, dopo la prova non particolarmente soddisfacente del tedesco contro il Lecce, ha optato per Federico Dimarco contro lo Spezia a San Siro. L’esterno italiano ora come ora è certamente più in forma del compagno ex Atalanta nonché più in sintonia con le richieste dell’allenatore. Tutti fattori che attualmente pesano sulle scelte. Ricordiamo che Gosens è reduce da un anno difficile, caratterizzato da un lungo infortunio e poi dall’approdo all’Inter dove le porte erano praticamente chiuse per via di un Ivan Perisic straripante. Ora che il croato non c’è, la sensazione è che l’alternanza Gosens/Dimarco possa diventare una caratteristica dell’Inter di Inzaghi.