Plastino: «Onana in panchina? La scelta dell’Inter ci sta per un motivo!»

Onana vive all’ombra di Handanovic, finora sempre titolare nelle due partite di campionato disputate dall’Inter. Secondo Michele Plastino – intervenuto nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva -, la scelta del club nerazzurro ha un senso

ESPERIENZA – André Onana è arrivato all’Inter da poco e al momento si trova chiuso da Samir Handanovic. Secondo Michele Plastino, la scelta di puntare sullo sloveno non è del tutto insensata: «Se al posto di Onana non era meglio prendere un giovane italiano? Ogni tanto ci provano a mettere qualche giovane italiano in porta però diciamoci la verità: sono stati deludenti ai grandi appuntamenti. Non faccio i nomi ma potete immaginarli tutti. Io penso che a questo punto o punti su un giovane e gli dai completa fiducia, ma messo lì alle spalle di qualcuno è finita l’epoca delle chiocce. Se ci sta la scelta di Onana in panchina? Se decidi di avere un portiere di esperienza per una grande squadra direi di sì».