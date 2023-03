Collovati: «Inzaghi-Inter? Destino segnato. Resta solo in un caso»

Collovati è convinto sul futuro di Inzaghi. A meno di clamorose sorprese, a fine stagione andrà via dall’Inter. In merito alla gara contro il Porto si è mostrato però ottimista

DESTINO SEGNATO − In collegamento a Calcio Totale, Fulvio Collovati parla del futuro del tecnico: «Porto-Inter decisiva per Inzaghi? Per il prosieguo della Champions League sì, ma penso che il destino di Inzaghi sia già definito. O vincerà la Champions League oppure sarà esonerato. La società è molto arrabbiata per la stagione. Per me ha commesso un errore, doveva chiamare a rapporto non solo Inzaghi ma tutta la squadra. Perché c’è qualcosa che non funziona, otto sconfitte sono tantissime. Io sono convinto che domani l’Inter passi il turno».