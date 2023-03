Toni: «Inter se non passa fa stagione deludente. Un problema»

Luca Toni non ha dubbi, in caso di sconfitta la stagione dell’Inter sarebbe deludente. L’ex calciatore ha detto questo dagli studi di Dazn.

ASPETTATIVE – La sconfitta segnerebbe e non poco sulla stagione dell’Inter. Luca Toni non ha dubbi su Dazn: «La squadra di Inzaghi deve dimenticare la sconfitta contro lo Spezia. Devono partire come se non avessero vinto all’andata. Sarà una partita difficile, loro giocano e secondo me l’Inter si gioca veramente tanto. Se non passa diventa una stagione molto deludente, anche per la società. In campionato stanno facendo fatica, hanno la possibilità di passare e non andare ai quarti potrebbe essere un problema».