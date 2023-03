Porto-Inter, due dubbi per Inzaghi: difesa e attacco! Exit poll − Sky

Porto-Inter ci siamo! I nerazzurri arrivano alla super sfida contro i lusitani, ritorno degli ottavi di Champions League. Inzaghi ha due nodi da sciogliere

ULTIME − Porto-Inter, manca pochissimo. All’Estadio Do Dragao si riparte dall’1-0 a favore dei nerazzurri, maturato all’andata a San Siro grazie al gol di Romelu Lukaku. Proprio il belga, che si sta per giocare una maglia dal primo minuto per affiancare Lautaro Martinez. L’avversario è il solito Edin Dzeko. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento proprio dallo stadio dei Dragoes per Sky Sport, Inzaghi ancora non ha deciso. La riunione tattica sarà decisiva. Il dubbio è anche in difesa. Milan Skriniar ha recuperato e può giocare dal primo minuto. In caso di disponibilità immediata, sarà Darmian ad avanzare come laterale destro al posto di Dumfries.