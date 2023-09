Collovati: «Guardate il mercato che ha fatto l’Inter! Ha due squadre»

Per Collovati l’Inter si è rinforzata dall’ultimo mercato, nonostante le numerose partenze dei big. L’ex difensore nerazzurro fa i nomi di alcuni acquisti e di altri giocatori che ritiene fondamentali, in un intervento per Rai Sport.

AL TOP – In attesa della partita di domani a Empoli, Fulvio Collovati esalta l’Inter: «Ditemi voi chi ha centrocampisti che fanno gol come Henrikh Mkhitaryan autore di una doppietta, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu. Per non parlare delle punte: c’è Marko Arnautovic, c’è Alexis Sanchez. Poi c’è Juan Guillermo Cuadrado, c’è Carlos Augusto, c’è Benjamin Pavard: pensa il mercato che ha fatto l’Inter! Ha fatto un mercato dove ha due squadre. Probabilmente ha sottovalutato la partita con la Real Sociedad altrimenti non avrebbe sofferto settanta minuti».