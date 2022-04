Chirico: «Inter aiutata dal VAR, un errore scandaloso! Ora pesa il doppio»

Marcello Chirico, giornalista di fede bianconera, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della lotta scudetto. Sottolineando gli episodi nelle gare dell’Inter contro Torino e Juventus.

ERRORE GRAVE – Marcello Chirico non ha ancora digerito la sconfitta della “sua” Juventus contro l’Inter. Queste le sue parole: «I nerazzurri sono stati anche aiutati dal VAR nelle due partite a Torino. È vero che gli errori ci sono stati anche all’inizio, ma ora pensano il doppio. L’errore di Torino-Inter è scandaloso. Ora i nerazzurri hanno la spinta dopo la vittoria contro la Juventus, non si aspettavano di vincere visto che hanno fatto la partita peggiore della stagione. I tre punti però sono arrivati e aiutano. Contro il Verona hanno fatto un bel primo tempo, ma non sono stati all’altezza nella ripresa».