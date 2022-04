Ronaldinho: «Spero che il Milan vinca lo scudetto, è sulla strada giusta!»

Ronaldinho in una lunga intervista concessa su Sportmediaset.it a firma di Andrea Ghislandi in occasione del lancio del docufilm sulla sua vita “The Happiest Man In The World – Ronaldinho” disponibile gratuitamente su FIFA+, ha parlato anche della lotta scudetto e dell’eliminazione dell’Italia al Mondiale.

SCUDETTO – Ronaldinho in occasione della presentazione del suo docufilm, ha parlato anche della lotta scudetto indicando il Milan come favorita: «Scudetto? Il Milan è sulla strada giusta per vincerlo, spero che possa vincere, tornare a vincere dopo tanto tempo. Italia fuori dal Mondiale? Una sorpresa molto grande, un peccato perché l’Italia è sempre l’Italia e in un Mondiale senza Italia manca qualcosa, è davvero un peccato».

Fonte: Sportmediaset – Andrea Ghislandi