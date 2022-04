Udinese, problema fisico per Beto e un altro: uno più grave. Saltano l’Inter?

Udinese, non arrivano buone notizie dall’infermerie per Gabriele Cioffi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Beto e un altro giocatore sarebbero usciti malconci dalla sfida contro il Venezia. Uno di questi salterà più partite. Ricordiamo che l’1 maggio l’Inter sfiderà i bianconeri alla Dacia Arena.

DUE INFORTUNATI – L’Udinese esce in parte malconcia dalla trasferta contro il Venezia. Gli esami strumentali di oggi hanno evidenziato una lesione al flessore per Beto. L’attaccante sarà indisponibile per almeno due settimane, saltando le sfide contro Empoli e Bologna. Anche Udogie è uscito con qualche problema fisico da Venezia, ma per lui dovrebbe trattarsi solo di crampi e dunque potrebbe tornare a disposizione già dalla sfida contro l’Empoli. Per quanto riguarda Beto, invece, potrebbe provare a recuperare per la sfida contro l’Inter in programma il prossimo 1 maggio. Seguiranno aggiornamenti.

Fonte: Sportmediaset