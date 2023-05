Cesari: «Manzano arbitro Milan-Inter, una particolarità non da poco»

Cesari, ex arbitro italiano, su Sportmediaset ha analizzato la designazione arbitrale dello spagnolo Gil Manzano per la semifinale Milan-Inter di Champions League.

– Graziano Cesari ha espresso la sua opinione riguardo l’arbitro spagnolo di Milan-Inter: «Gil Manzano è un arbitro spagnolo, per lui tante ammonizioni e tante espulsioni: in venti partite sette rossi. Ne hanno fatto le spese Lewandowski, Messi, Piquè in campo e in panchina. In Champions League per lui percorso molto bene. Sarà una sorpresa perché dalla stampa spagnola non è ritenuto il miglior arbitro».