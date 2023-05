Skriniar fuori tre mesi fa meno notizia di Leao ‘fuori’ tre giorni prima di Milan-Inter

Rafael Leao molto probabilmente in Milan-Inter non ci sarà a causa dell’infortunio muscolare rimediato nell’ultima sfida di campionato contro la Lazio (QUI le ultime prima del derby). L’attenzione mediatica ormai da settantadue ore è sull’attaccante portoghese, ma nessuno parla dell’assenza di Milan Skriniar ormai da oltre tre mesi.

ASSENTE TRE GIORNI – Ancora poche ora all’inizio della sfida più importante degli ultimi tredici anni per l’Inter (molti di più per il Milan) dopo l’ultima semifinale di UEFA Champions League vinta contro il Barcellona nella stagione 2009-2010. Nelle ultime settantadue ore non si fa che parlare della probabile assenza di Rafael Leao causa infortunio. Ma evidentemente l’assenza del portoghese fa più rumore di quella di Milan Skriniar, che a differenza del milanista non gioca addirittura da tre mesi. Chiaramente parliamo di un’attaccante, ma il difensore slovacco non è da meno, anzi. Parliamo del miglior difensore del campionato, e probabilmente tra i migliori cinque in Europa considerando anche l’età. Non a caso, il Paris Saint-Germain ha già messo da tempo le mani su di lui (anticipando Chelsea, Manchester City e Barcellona).

ASSENTE DA TRE MESI – Leao farà inspiegabilmente più notizia di Milan Skriniar, ma se per il primo parliamo di un’assenza che dura letteralmente da appena tre giorni, per il secondo parliamo di un’assenza ben più lunga e sottovalutata da tutti. Simone Inzaghi nel momento più critico della stagione si è ritrovato senza il suo miglior difensore (nonostante quanto accaduto sul mercato), adattando Matteo Darmian nella posizione di centro-destra. Nelle peggiori delle ipotesi Leao starà lontano dal campo questa partita e la prossima di campionato contro lo Spezia. Mentre l’ultima partita da titolare di Skriniar risale a Sampdoria-Inter terminata 0-0.