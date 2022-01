Cesari: «Dzeko-Modolo sul gol in Inter-Venezia? VAR non previsto!»

C’è chi (non la nostra moviola) sul gol dell’1-1 di Inter-Venezia invocava l’intervento del VAR per il contrasto fra Dzeko e Modolo. Cesari, da Pressing Serie A su Italia 1, pur ritenendo da sanzionare l’intervento ribadisce come il VAR non possa intervenire in questi casi.

SITUAZIONE NON PREVISTA – Graziano Cesari torna sul primo gol dell’Inter a livello di moviola: «Al 40′ rete di Nicolò Barella col Venezia avanti 0-1. Ci sono delle proteste: salta Edin Dzeko e cade Marco Modolo, l’arbitro fa proseguire. In questo caso tocca il pallone e lo gioca Pietro Ceccaroni, perché tenta due volte un calcio di rinvio. Da qua nasce un’altra azione, quindi impossibilitato il VAR a intervenire perché non è previsto dal protocollo. Il fallo? Per me c’è».