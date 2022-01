Moviola Inter-Venezia: Marchetti nega un rigore, sull’1-1 non può esserci VAR

Inter-Venezia ha avuto Matteo Marchetti come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-VENEZIA, PRIMO TEMPO – Matteo Marchetti voto 5. Si perde nel primo tempo, nella ripresa non migliora tanto. Al 25′ il primo giallo va a Nicolò Barella, per un intervento in scivolata su Maximilian Ullmann. Un minuto dopo stessa sorte ad Alessandro Bastoni, fallo su Thomas Henry. Sul gol dell’1-1 tante lamentele, ma non può esserci giudizio del VAR. Il contrasto fra Edin Dzeko e Marco Modolo (contrasto, sul fallo si può discutere ma si tratta di contrasto e non è uno scandalo aver fatto proseguire) è un’altra azione: Pietro Ceccaroni recupera due volte palla (giocandola e perdendola), questo toglie ogni possibilità di intervento. Nel recupero sempre Modolo con Dzeko, in area: lungo check (due minuti) per valutare un eventuale rigore per l’Inter, poi si riparte da rimessa dal fondo. Errore evidente quest’ultimo: era corner (il VAR non può segnalarlo). Come ha respinto il difensore del Venezia? Dall’inquadratura da dietro sembra piede più che mano.

MOVIOLA INTER-VENEZIA, SECONDO TEMPO – Al 58′ errore di Luca Lezzerini su colpo di testa di Stefan de Vrij, Dzeko si mangia il 2-1 e poi viene travolto dal portiere. Fallo evidente, ossia rigore, perché il pallone era ancora in gioco (non conta che non potesse più giocarlo). L’unica cosa eventualmente è un fuorigioco di Dzeko sul colpo di testa, ma sembra in linea (avrebbe dovuto dare rigore, poi doveva controllare il VAR). Al 68′ netto fallo di Sofian Kiyine appena entrato su Barella, arriva il giallo al subentrato. Stessa cosa a Mattia Caldara che sgambetta Ivan Perisic. Finale tranquillo.