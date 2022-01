Di Canio: «In rosa Inter tutti nazionali forti, non c’è paragone con il Milan»

Per l’ex giocatore Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Calcio Club, l’organico dell’Inter non ha paragoni con le altre squadre del campionato (in primis il Milan) perché pieno di giocatori di livello nelle proprie nazionali.

ORGANICO − Paolo Di Canio ribadisce la forza della rosa nerazzurra: «La squadra italiana che può dar fastidio in Europa è l’Inter. Non c’è paragone al livello di singoli con il Milan. Tutti leader tecnici delle proprie nazionali nell’Inter, sono tutti nazionali forti. Le altre squadre ne hanno pochissimi. Scudetto? L’Inter ha tante partite a febbraio tra derby, Napoli, Roma in Coppa Italia e Liverpool in Champions League. Quello che è successo contro il Venezia è un campanello d’allarme ma può succedere a tutti. Mi dà la sensazione di essere forte per la mentalità, per la versatilità. Per questo dico che sia la favorita».