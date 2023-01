Ceravolo: «Inter e Napoli le migliori in Serie A, a gennaio non serve nulla»

Franco Ceravolo ha parlato a Sportitalia di Inter e Napoli, le due squadre che si affronteranno nel big match che darà il via alla ripresa del Campionato.

MERCATO – Secondo Franco Ceravolo, né Inter né Napoli devono investire sul mercato. Secondo il direttore sportivo sono infatti le due migliori rose in Serie A: «In questo momento Inter e Napoli non devono fare niente sul mercato. Sono le due migliori squadre in Serie A. Entrambe guardano al futuro e potrebbero fare qualche colpo con i giovani. Non hanno bisogno di interventi a gennaio secondo me». Per l’Inter, più che acquistare, sarà importante confermare i tanti giocatori in scadenza.