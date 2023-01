Radu, presto addio alla Cremonese: due offerte da Francia e Spagna – Sky

Ionut Radu è pronto a dire addio alla Cremonese dopo appena sei mesi in prestito dall’Inter. Il portiere rumeno, secondo Sky Sport, valuta due offerte in particolare da Francia e Spagna.

DUE OFFERTE – Ionut Radu è in uscita dalla Cremonese, dove si trova attualmente in prestito dall’Inter, ma chiuso dopo il ritorno di Carnesecchi. Per lui due offerte da valutare: una dalla Spagna con l’Espanyol e l’altra dalla Francia da parte del Lorient.