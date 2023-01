Zenga: «Inter, ottimismo scudetto ma sarebbe un miracolo! Non sarà facile»

Walter Zenga, ospite dagli studi di Sky Sport durante “Calciomercato – L’Originale”, ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto considerando la positività da parte dell’Inter di poter rientrare nella corsa scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Zenga non proprio d’accordo riguardo la possibilità che l’Inter rientri nella corsa scudetto, questo il suo parere: «Il Napoli è un gruppo che è nato in una maniera un po’ particolare: quando sono andati i quattro giocatori più importanti, nessuno pensava potesse fare così bene. L’immagine di questa squadra per me è Luciano Spalletti. Per quanto riguarda la ripresa sono tutte parole: l’ultima partita è stata giocata cinquanta giorni fa, è la prima volta che succede. Nessuno sa cosa succederà. Mi piace l’ottimismo degli allenatori dicendo “noi ci crediamo”, però l’Inter è quinta a undici punti dal Napoli, sarebbe un’impresa miracolosa. Tutte le squadre davanti dovrebbero perdere tutte, non è facile».