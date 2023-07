Cecchi tuona: «Lukaku e Cuadrado? Nessun rispetto per i tifosi!»

Cecchi si esprime sul clamoroso ribaltone tra Inter e Juventus con Lukaku possibile bianconero e Cuadrado nerazzurro. Il suo sfogo

RISPETTO PER I TIFOSI − In collegamento su Radio Sportiva, Stefano Cecchi dice la sua sulle ultime mosse in casa Inter: «Lukaku? Diceva mai a Juventus e Milan e ci accorgiamo che le sue parole sono delle prese in giro colossali. E quale il rispetto per i tifosi che ti hanno amato e rispettato tanto. Lukaku non può andare alla Juventus, Cuadrado non può andare all’Inter. E poi Lukaku, che è stato subissato da cori razzisti in quello stadio, ora ci andrà a giocare. I soldi chiudono la questione, incredibile. Certamente i tifosi si sentono traditi. C’è una degenerazione del procuratore, sulla passione dei tifosi si possono fare cose oscene».