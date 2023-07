Morata, accelerata dell’Inter: offerta importante all’Atletico Madrid!

Ottimismo per Alvaro Morata. Oggi incontro tra i dirigenti dell’Inter e gli agenti del giocatore. C’è l’offerta anche all’Atletico Madrid

OTTIMISMO − L’Inter accelera per Morata dell’Atletico Madrid. Come riferisce Mirko Calemme di AS, c’è ottimismo per chiudere l’operazione. Incontro positivo tra i dirigenti interisti e i rappresentanti del giocatore. Il club meneghino offre una cifra superiore ai 15 milioni di euro. Soldi immediati con bonus compresi e senza dilazionamenti. Gli spagnoli chiedono 21 milioni di euro. Da capire se adesso si troverà una via di mezzo per concludere l’affare.