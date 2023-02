Cecchi: «La Sampdoria con l’Inter sentiva compito più alto, messo fuoco»

La Sampdoria lunedì sera è riuscita a fermare l’Inter sullo 0-0, in una partita decisamente povera di contenuti tecnici ma utile per i blucerchiati in piena zona retrocessione. Il giornalista Cecchi, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, trova ciò che ha funzionato per fermare la squadra di Inzaghi.

MOTIVAZIONE IN PIÙ – Per Stefano Cecchi lunedì la voglia di salvarsi ha prevalso sul voler blindare il secondo posto: «Paradossalmente la Sampdoria con l’Inter ha messo tanto fuoco. Ha fatto grandissima pressione all’Inter, vedevi una squadra che giocava davvero col coltello fra i denti. Sentivano un compito più alto, è la cosa meravigliosa di Genova: l’adesione fra tifo e squadra, anche se in condizioni disperate. Sarebbe una storia bellissima se la Sampdoria si salvasse, ma lo vedo molto difficile».