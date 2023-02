Lautaro Martinez chiesto dall’Arsenal, ma l’Inter non cede: i motivi del secco no

La sessione invernale di calciomercato è ufficialmente terminata con il mese di gennaio, ma le indiscrezioni continuano a rincorrersi senza sosta. Uno dei nomi che ieri è tornato a catturare l’attenzione è stato quello di Lautaro Martinez. La Premier League (l’Arsenal) chiama, ma l’Inter non ha intenzione di privarsene. Specialmente alle cifre di cui si è parlato nelle ultime ore.

PERMANENZA − Lautaro Martinez è diventato, specialmente in quest’ultima stagione, una vera e propria certezza per l’Inter. Un attaccante capace di segnare gol pesanti. E quando le sue reti non arrivano, il club nerazzurro fatica e non poco a vincere, essendo lui al momento l’unica certezza dell’attacco nerazzurro (vedi articolo). In ottica calciomercato, specialmente per quanto dimostrato in questi ultimi mesi, il suo nome resta perciò sempre molto chiaccherato. Nelle ultime ore, a tal proposito, dall’Inghilterra è arrivata un’indiscrezione che ha riguardato l’Arsenal. Il club di Premier League vorrebbe presentarsi da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio con un’offerta per lui di circa 70-80 milioni di euro. Cifra questa che non può che essere considerata insufficiente dall’Inter. Basti pensare che è la stessa offerta presentata dal Barcellona e rifiutata tre anni fa perché troppo bassa. Ancora più bassa, a maggior ragione ad oggi, dopo che Lautaro Martinez a vinto Scudetto, Coppa Italia, due Supercoppe Italiane con il suo club e una Copa America e un Mondiale con l’Argentina.