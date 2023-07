Ceccarini: «Scamacca-Inter? Ha reso poco, ma dico un prezzo!»

Ceccarini si è espresso sulla pista Scamacca-Inter. L’attaccante della Nazionale è ripiombato prepotentemente nei radar dei nerazzurri

VALUTAZIONE − Niccolò Ceccarini, a Radio Sportiva, si esprime su Gianluca Scamacca: «Scamacca ha una valutazione molto importante, è stato acquistato per 40 milioni di euro dal Sassuolo, e non ha reso al massimo a causa anche di qualche infortunio di troppo. Io penso che adesso ci vogliano almeno 30 milioni per riportarlo in Italia. La vedo difficile per un prestito con diritto di riscatto. Ad oggi le parti non sono vicine, perché l’Inter vuole spendere meno di 20 milioni di euro. L’Inter è comunque ritornata prepotentemente».