Ceccarini: «Onana di un’altra categoria. Lukaku? Nemmeno grato all’Inter!»

Ceccarini parla di due calciatori ai quali l’Inter ha detto addio, con due modalità diverse, in questa sessione di mercato: Onana e Lukaku. Di seguito le parole del giornalista ospite di Sky Sport 24.

GIUDIZI – Niccolò Ceccarini esprime il proprio pensiero su due ex nerazzurri: «André Onana? Quando arrivano quelle offerte lì non puoi dire di no. Poi l’Inter a maggior ragione aveva bisogno, dopo averlo preso a zero. Si porta a casa un sacco di milioni di euro. Per me Onana è della categoria di Mike Maignan. Ci sono i portieri forti e i portieri ancora più forti, che portano i punti alla fine della stagione. Yann Sommer? Lo metto a metà strada. Romelu Lukaku una squadra la trova. È evidente che giocare nella Juventus potrebbe essere un’opportunità. Perché Massimiliano Allegri ha fatto capire che un attaccante del genere sarebbe molto più funzionale al suo gioco rispetto a Dusan Vlahovic. Secondo me Lukaku ha ancora molto da dare e la scorsa stagione non deve ingannare. Secondo me doveva essere molto più coerente. Dal momento in cui fai tutto quel casino quando sei al Chelsea per tornare all’Inter, ti riprendono, ti danno una possibilità e ti vogliono ricomprare devi essere almeno grato alla società. Ci può stare che avesse qualcosa da ridire a Inzaghi per il suo impiego però doveva comunque essere più coerente. Per me Allegri vuole Lukaku ma io terrei Vlahovic».