Pioli ancora a un anno fa: «Milan, l’eliminazione con l’Inter ha diminuito i nostri meriti»

Stagione più che complicata per il Milan di Stefano Pioli, che deve tirare in ballo la semifinale di Champions League dello scorso anno contro l’Inter.

RETROMARCIA – Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, Stefano Pioli cambia idea su delle dichiarazioni fatte alcune settimane fa. E poi ripensa anche ad un anno fa, quando l’Inter ha eliminato dalla Champions League il suo Milan. Così l’allenatore rossonero: «Preso in giro per la frase “Il Milan non è così lontano da Real Madrid e Manchester City”? Io mi riferivo al fatto che solamente un anno fa noi siamo arrivati alle semifinali di Champions League. E poi il fatto di essere stati eleminati dall’Inter aveva fatto diminuire l’importanza di aver raggiunto un traguardo così importanti. Quest’anno chiaramente abbiamo dimostrato di essere lontani da squadre così importanti. Ma credo che il Milan in futuro, e in base agli investimenti che potrà fare, ha una buona squadra».

Pioli, presente complicato e futuro incerto: si guarda al passato

NON LONTANI – Stefano Pioli continua nella conferenza stampa di Milan-Cagliari: «Non voglio fare discorsi del futuro perché penso che per me in questo momento sia meglio essere concentrati sulla partita di domani e sul finale di stagione. Se mi parlano di Manchester City e Real Madrid dico che quest’anno il Milan è stato molto lontano da loro. Però secondo me non siamo lontani da Atalanta e Roma. Il rimpianto di quest’anno è stato assolutamente legato alle due partite di Europa League contro la Roma. Potevamo andarci anche noi in semifinale contro il Bayern Leverkusen».