Castori: “Chiesa all’Inter per Lautaro Martinez, assolutamente sì. Serie A…”

Castori, allenatore del Trapani, è intervenuto in collegamento durante “Aspettando il weekend” su Sportitalia. A domanda su Lautaro Martinez, viste le voci sul Barcellona, ha sostenuto che l’Inter potrebbe sostituirlo senza problemi con Chiesa, nonostante quest’ultimo non sia un vero e proprio attaccante.

CAMBIO DI SCHEMA – Fabrizio Castori ritiene che Federico Chiesa potrebbe sostituire degnamente Lautaro Martinez: «Assolutamente sì. È un giocatore forte, che attacca la profondità e anche lui è molto giovane. Ha tutti i requisiti per poter essere un attaccante forte per il futuro».

SI RIPARTE? – Castori, allenatore del Carpi, si esprime anche sulla ripresa degli allenamenti il 4 maggio: «Tre settimane prima di tornare a giocare? Bisogna farle bastare, per forza. Non è il massimo, però tre settimane è meglio di niente. Il principio del valore sportivo è fondamentale, perché i meriti che si acquisiscono in campo vanno riconosciuti. È anche vero che la fotografia del momento non rispecchia il valore assoluto, quindi bisogna andare fino in fondo».