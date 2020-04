Ceccarini: “Lautaro Martinez, no segnali addio. Nainggolan torna all’Inter?

Lautaro Martinez è il sogno del Barcellona, ma per il momento l’argentino non sembra avere aperto. La notizia che dà Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, è un’altra e più pesante: Nainggolan torna all’Inter a fine stagione per restare?

GLI SCENARI DI MERCATO – “L’Inter è sempre alle prese con la questione Lautaro Martinez. Il Barcellona sta aumentando il suo pressing, Lionel Messi spinge perché possa diventare un suo compagno di squadra l’anno prossimo. Ed è un dato di fatto che non si può trascurare. Lautaro Martinez, pur lusingato dal corteggiamento blaugrana, al momento non ha certo mandato segnali di addio. La partita è però aperta. Dalla Spagna sono convinti che Antoine Griezmann possa essere una chiave ma è un’ipotesi difficile, più praticabili le piste che portano ad altri giocatori come il solito Arturo Vidal e Arthur. Sul fronte delle partenze, detto di Diego Godin, con ogni probabilità dopo il prestito al Cagliari tornerà alla base Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha un ingaggio molto importante per il club rossoblù. La Fiorentina, che già l’anno scorso ci aveva provato, è pronta a valutare la possibilità ma senza mettere in campo contropartite tecniche. Tanto per intendersi, per Gaetano Castrovilli nessuna apertura”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini