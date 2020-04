Frosio: “Lautaro Martinez e Neymar, come li paga il Barcellona? Chiesa…”

Lautaro Martinez e Neymar al Barcellona sono una trattativa (folle) possibile secondo la stampa spagnola. Alex Frosio, giornalista del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, intervenuto in collegamento con “Aspettando il weekend” su Sportitalia ha ovviamente negato quest’ipotesi. Da parte sua anche un commento su Chiesa.

CON QUALI SOLDI? – Alex Frosio commenta le parole di ieri dalla Spagna (vedi articolo): «Non gli è parso vero a Quique Setién di poter giocare in questi tempi. È di dominio pubblico che il Barcellona con le finanze non sta benissimo, quindi voglio vedere come prende Neymar e Lautaro Martinez perché costano e anche tanto. Sono andati via sei o sette dirigenti negli ultimi giorni, tanto esagerati non mi pare che siano questi problemi. Il presidente Josep Maria Bartomeu mi sembra in vista di dimissioni anche lui, magari sono esagerati ma il Barcellona ha un monte ingaggi mostruoso. Sta soffrendo come tutti per il Coronavirus, ancora di più un grande club come il Barcellona che ha un grande introito dal museo, dalle magliette e dallo stadio. Sono tutti soldi che non arrivano, quindi deve fare i conti con questo. È vero che il Barcellona sta bene in attacco, ma Lautaro Martinez è il giocatore che ne farebbe la fortuna. Poi sappiamo che in difesa avrebbe bisogno, ma si va sempre a guardare avanti col ragionamento che dietro se la cavano».

OPZIONE NEGATIVA – Frosio rigetta l’idea che Federico Chiesa possa essere il sostituto ideale dell’argentino per l’Inter: «Per me no. Al di là del fatto che ritenga Chiesa il giocatore più forte italiano, assieme a Nicolò Zaniolo, non ritengo sia il sostituto di Lautaro Martinez. Deve migliorare come bomber, perché in un ruolo del genere sono richiesti almeno quindici gol nelle grandi squadre. Con Antonio Conte può migliorare, ma non è il sostituto di Lautaro Martinez».