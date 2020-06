Castellazzi: “Tonali, momento giusto per l’Inter per intervenire. Serie A…”

Condividi questo articolo

Tonali è uno dei talenti che si sono messi in luce maggiormente fino a marzo in Serie A, con Inter e Juventus sulle sue tracce. L’ex portiere nerazzurro Luca Castellazzi, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha spiegato perché sarebbe l’ideale per la squadra di Conte.

IL TALENTO CHE PIACE – Luca Castellazzi, da ex del Brescia, ha da tempo un occhio di riguardo per Sandro Tonali: «Secondo me per l’Inter potrebbe essere un grande affare, perché è il momento giusto per intervenire. In questo momento è il giovane principale del mercato italiano, quindi hai avuto l’occasione di vederlo per un anno in Serie A e si è consacrato in una realtà difficile. Emergere nel Brescia non è facile, penso sia un predestinato: avendoci giocato molta gente me ne parlava anni fa, adesso la cifra è importante. Nell’ottica di creare un’Inter di italiani Tonali può essere un innesto di qualità».

LA RIPRESA – Castellazzi, dopo aver valutato Tonali, si sposta sulla ripartenza della Serie A: «L’intensità è stata una delle caratteristiche principali dell’Inter, vediamo come riprendono. Anche il fattore campo è una delle componenti fondamentali: per chi aveva il proprio stadio come fortino adesso è 50-50. Squadre che delle partite in casa hanno fatto la forza principale adesso hanno un problema in più, l’impresa in trasferta è più fattibile».