Addio Marotta, Lotito dietro questa voce. Altro dirigente Inter nel mirino

Dietro alla voce, circolata nella giornata di ieri, sul possibile addio di Beppe Marotta all’Inter ci sarebbe Claudio Lotito, o per meglio dire, o cosiddetti lotitiani

RETROSCENA – Secondo quanto riportato da “Repubblica”, il presidente della Lazio, Claudio Lotito avrebbe assestato un “colpo sotto la cinta” a Beppe Marotta. In particolare la voce circolata ieri, secondo cui il dirigente dell’Inter vorrebbe lasciare il club nerazzurro, l’avrebbero messa in giro proprio i lotitiani. Il tutto nello stesso giorno in cui l’a.d. “incassava i complimenti di Zhang” per la cessione di Mauro Icardi.

INDISCREZIONE – In Lega Serie A, poi, sempre nel mirino dei lotitiani (“partito di maggioranza relativa“) ci sarebbe anche l’a.d. corporate Antonello. L’obiettivo sarebbe dei lotitiani sarebbe quello di creare un board di soli presidenti. Per questa ragione vorrebbero che “Antonello si faccia da parte“. In questo caso subentrerebbe il patron del Napoli, De Laurentiis, o quello del Verona, Setti.

Fonte: Matteo Pinci e Franco Vanni – Repubblica